«Посмотрим, что получится». Малоземов о новом обращении Путина

«Президент Путин объявил сегодня о снижении налогов для технологических компаний с целью привлечения их в Россию и одновременно о повышении налога на доходы физических лиц — он теперь составит не 13, а 15 процентов для тех, кто зарабатывает больше 5 миллионов рублей в год — увеличенная ставка будет распространяться на величину превышения. Дополнительно вырученные деньги глава государства пообещал направить на финансирование медицины. Также будет расширена программа льготной ипотеки, и ещё раз по 10 тысяч рублей получат в июле семьи с детьми до 16 лет. Аналитики, конечно, сейчас будут спорить о том, не приведёт ли повышение налога к массовому уходу высокооплачиваемых специалистов и топ-менеджеров в тень, но Путин в своём обращении отметил, что новые технические средства контроля должны здесь помочь государству. Посмотрим, что получится в итоге», – отметил он.

Кроме того, журналист Сергей Малоземов в эксклюзивном интервью НСН рассказал о тех случаях заражения коронавирусом в мире, которые могут свидетельствовать о второй волне эпидемии.

