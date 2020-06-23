Поствирусный маневр Путина: НДФЛ для богатых, меры поддержки для бедных

Налог на доходы физических лиц, превышающие пять миллионов рублей в год, будет увеличен с нынешних 13% до 15%. Об этом президент Владимир Путин объявил в телеобращении к россиянам, уточнив, что эта норма вступит в силу с января 2021 года, а повышенная ставка будет взиматься только с объема, превышающего пять миллионов в год. По словам главы государства, собираемые за счет этой меры средства будут «окрашенными», то есть целевым образом направляться исключительно на лечение детей с тяжелыми редкими заболеваниями и на высокотехнологичные операции. При этом все действующие программы помощи таким детям должны быть сохранены.

Предусмотрено и снижение налоговой нагрузки, секторальное. Оно коснется IT-отрасли, для компаний и предприятий которой Владимир Путин предложил снизить ставку налога на фонд оплаты труда с 14 до 7,6 процента, причем, бессрочно, а также снизить ставку налога на прибыль таких компаний с 20 процентов до 3-х.

Самой большой экономической проблемой после пандемии коронавируса Владимир Путин назвал рост безработицы. Признав, что безработица немного подросла, он поручил правительству, региональным властям в контакте с Банком России принять все необходимые меры, чтобы уже в 2021 году восстановить полностью рынок труда. Меры поддержки россиян, оставшихся без работы из-за ситуации с пандемией, продолжат действовать до конца лета: «Все решения по поддержке рынка труда, по увеличенному пособию по безработице, по выплатам детям в семьях, где родители временно остались без работы, продолжат действовать в июле и в августе», - сказал президент. Кроме того, всем без исключения семьям с детьми в возрасте до 16 лет в июле будет начислено пособие в 10 тысяч рублей на каждого ребенка, как это было сделано в июне для детей от 3 до 16. Те, кто уже подавал заявки на июньскую выплату, новую получат автоматически, - отметил президент.

В заключение своего выступления Владимир Путин коснулся голосования по поправкам в Конституцию России, которое состоится 1 июля. Он вновь указал, что поправки вступят в силу, только если граждане их поддержат. Как заметил в эфире НСН экономист Денис Ракша, объявленные сегодня меры как раз и призваны мобилизовать на голосование за поправки, особенно – повышение НДФЛ для богатых, экономический смысл которого, по его мнению, невелик:

«У нас небольшое количество населения получает такие доходы. Уточнение, что налогом будет облагаться не весь доход, а только та часть, которая превышает пять миллионов, говорит лишний раз о том, что сама мера популистская. Речь идет о тех самых топ-менеджерах, которые получают так раздражающие всех запредельно высокие зарплаты. Вот чтобы народ за них порадовался, для этого и делается, и чтобы все пошли голосовать», – заявил собеседник агентства.

