Семья с детьми, пострадавшими от украинской ракеты «Точка – У», едет в Москву

Президент МБОО «Справедливая помощь Доктора Лизы» Ольга Демичева в пресс-центре НСН рассказала историю семьи Донецка, которая была вынуждена приехать в Москву из-за тяжелого ранения ребенка после взрыва ракеты «Точка – У».

«Сегодня на Ростовский вокзал прибыла семья - мама и три дочки, дочкам 18, 14 и 8 лет. Они не планировали становиться беженцами, они проживали в Макеевке, это город, вплотную приникающий к Донецку. Несколько дней назад в этот город прилетел снаряд, который называется «Точка – У», с большим радиусом поражения. Из трех девочек в семье две были ранены, четырнадцатилетняя девочка получила ранение ноги, восьмилетняя девочка получила множественные ранения, из которых самое тяжелое – это проникающее ранение глаза. Ранения были лечены в республиканском центре Донецка, но повреждение глаза настолько серьезно, что требуется высокотехнологичная медицинская помощь. Эта семья уже выезжает в Москву, завтра же будет осмотр и состоится операция», - рассказала она.

Ранее Ольга Демичева в пресс-центре НСН рассказала о текущих нуждах беженцев Донбасса.

