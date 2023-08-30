«Последняя капля?»: Спортивный психолог о ситуации с фигуристкой Горбачевой
Необходимость психологической помощи для фигуристки будет зависеть исключительно от ее желания, отметила в эфире НСН Ольга Тиунова.
Фигуристка Алина Горбачева, которая пропала 29 августа, могла «убежать» по целому ряду причин, заявила спортивный психолог Ольга Тиунова в интервью НСН. Она отметила, что поводом могла стать «последняя капля» терпения, или же фигуристка просто хотела напомнить близким о своей значимости.
Накануне Алина Горбачева, которую 29 августа искала вся Москва, извинилась за свое исчезновение и заявила в соцсетях, что находится дома с тренером и матерью. Она отметила, что ее поступок никак не связан с фигурным катанием и тренером Софьей Федченко, а также пообещала и дальше радовать новыми выступлениями. Ольга Тиунова считает, что такое исчезновение станет для фигуристки уроком на всю жизнь.
«Поводов для такого «убегания» от всех могло быть несколько: или произошло что-то достаточно серьезное с точки зрения юной спортсменки, или возникла какая-то «последняя капля» в накопившейся сумме дискомфортных факторов. Также после межсезонья могла «запуститься» естественная для спортсмена юношеского возраста программа сомнений (в себе, в близких, в выборе пути). Или ей захотелось напомнить кому-то из близких людей свою значимость. Наверняка такой волны общественного беспокойства Алина не ожидала. И, разумеется, ей сейчас очень неловко. Словом, урок на всю жизнь», - сказала Тиунова.
Она отметила, что подключение психолога к фигуристке будет зависеть исключительно от ее желания. При этом, указала Тиунова, занятия со спортивным психологом для подготовки Горбачевой к соревнованиям очень желательны.
«Во-первых, все психологи разные и работают они по-разному. Никто не хочет ошибиться в выборе. Во-вторых, в практической психологии есть непреложное правило: «работать только по запросу клиента». А каков сейчас этот запрос? Конечно, подключение спортивного психолога к подготовке Алины очень желательно. И не потому, что «есть проблемы», а потому что перед ней стоят большие спортивные задачи», - резюмировала Тиунова.
Именитый российский фигурист и хореограф Илья Авербух отказался комментировать НСН ситуацию с пропажей Горбачевой. "Нашлась, и все хорошо!" - сказал серебряный призер Олимпиады-2002.
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая в свою очередь также не стала обсуждать с НСН исчезновение спортсменки. "Не комментирую эту историю!" - заявила она.
Ранее найденную в Москве Алину Горбачеву, которую обнаружили в кинотеатре торгового центра, доставили в Следственный комитет. Эти действия проходили при участии законного представителя 16-летней девушки и психолога.
О пропаже спортсменки 29 августа сообщила ее мама. Днем ранее около 19 часов Алина вышла из «Чкалов Арены» и направилась в сторону парка. Вещи юной фигуристки обнаружили на Покровской набережной. В поисках подростка были задействованы кинологи и водолазы, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Родственник фигуристки Горбачевой назвал причину ее ссоры с тренером
- Мужчина на электросамокате сбил 9-летнюю девочку в Москве
- Белый дом о путче в Габоне: Обещаем поддерживать Африку в стремлении к демократии
- СМИ: Угрожавший взорвать гранату на трассе дезертир покончил с собой
- Первый в истории России детеныш большой панды родился в Московском зоопарке
- Около 50 человек превентивно эвакуированы из Уссурийска из-за подтоплений
- США пригрозили РФ и КНДР новыми санкциями за якобы наращивание сотрудничества
- КНДР снова запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря
- Ребенка-инвалида не пустили на аттракционы в парке «Остров мечты»
- В Геленджике локализовали крупный природный пожар
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru