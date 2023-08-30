«Последняя капля?»: Спортивный психолог о ситуации с фигуристкой Горбачевой

Накануне Алина Горбачева, которую 29 августа искала вся Москва, извинилась за свое исчезновение и заявила в соцсетях, что находится дома с тренером и матерью. Она отметила, что ее поступок никак не связан с фигурным катанием и тренером Софьей Федченко, а также пообещала и дальше радовать новыми выступлениями. Ольга Тиунова считает, что такое исчезновение станет для фигуристки уроком на всю жизнь.

«Поводов для такого «убегания» от всех могло быть несколько: или произошло что-то достаточно серьезное с точки зрения юной спортсменки, или возникла какая-то «последняя капля» в накопившейся сумме дискомфортных факторов. Также после межсезонья могла «запуститься» естественная для спортсмена юношеского возраста программа сомнений (в себе, в близких, в выборе пути). Или ей захотелось напомнить кому-то из близких людей свою значимость. Наверняка такой волны общественного беспокойства Алина не ожидала. И, разумеется, ей сейчас очень неловко. Словом, урок на всю жизнь», - сказала Тиунова.

Она отметила, что подключение психолога к фигуристке будет зависеть исключительно от ее желания. При этом, указала Тиунова, занятия со спортивным психологом для подготовки Горбачевой к соревнованиям очень желательны.

«Во-первых, все психологи разные и работают они по-разному. Никто не хочет ошибиться в выборе. Во-вторых, в практической психологии есть непреложное правило: «работать только по запросу клиента». А каков сейчас этот запрос? Конечно, подключение спортивного психолога к подготовке Алины очень желательно. И не потому, что «есть проблемы», а потому что перед ней стоят большие спортивные задачи», - резюмировала Тиунова.

Именитый российский фигурист и хореограф Илья Авербух отказался комментировать НСН ситуацию с пропажей Горбачевой. "Нашлась, и все хорошо!" - сказал серебряный призер Олимпиады-2002.

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая в свою очередь также не стала обсуждать с НСН исчезновение спортсменки. "Не комментирую эту историю!" - заявила она.