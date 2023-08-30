«Урок для родителей и тренера!»: Губерниев заступился за фигуристку Горбачеву

При этом Горбачева уже успела получить порцию критики в свой адрес. Так, заслуженный тренер CCCР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что Алина Горбачева «не имела права трепать всем нервы своим исчезновением», она также предрекла девушке проблемы в карьере. Губерниев же заступился за юную спортсменку и призвал взрослых трепетно относиться к проблемам подростков.

«Конечно, эта история должна всех нас научить, что родителям нужно относиться с любовью, трепетно к детям и подросткам. Но не только родителям, а также учителям и наставникам в спорте. Я не знаю, что там было внутри, но в любом случае с детьми нужно общаться. Нужно общаться обязательно родителям с детьми, тренерам и педагогам с подопечными», - отметил он.

По его словам, у подростков часто возникают какие-то проблемы и сложности, но это нормально. Собеседник НСН считает, что многое в таких случаях зависит от поведения взрослых.

«Мы должны воспитывать детей, с уважением относиться к детским проблемам, особенно в подростковом возрасте. Если возникают какие-то вопросы, их сразу решать – это естественно. Подростки – это люди непростые, мы все через это проходили. Самая главная задача – жить проблемами детей, чтобы не было недопонимания. От взрослых очень многое зависит», - резюмировал он.

Накануне мама Алины Горбачевой заявила, что 28 августа вечером девочка ушла с тренировки, но не вернулась домой. Отмечалось, что Алина была на тренировке, проходившей на «Чкалов Арене». Там она якобы поссорилась с тренером, пошла в сторону Владимирской церкви рядом с Волоколамским шоссе, зашла в парк, а потом исчезла, оставив свои вещи на набережной. Фигуристку искали водолазы, волонтеры и спасатели – всего порядка 50 человек, передает «Радиоточка НСН».

