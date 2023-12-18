Последняя группа эвакуированных из Газы россиян прибыла в Москву

Вечером в понедельник самолет Ил-76 сел в «Домодедово». Спецборт доставил из Каира в Москву 73 человека, в том числе 45 детей.

В МЧС сообщили, что всего спасатели эвакуировали из Газы 1124 человека. Из них 518 — дети.

Ранее российские медики завершили работу, связанную с эвакуацией граждан РФ из сектора Газа. Помощь потребовалась 42 эвакуированным, 41 пациент уже выписан. Еще 346 человек получили амбулаторную помощь, передает «Радиоточка НСН».

