МЧС завершит работу по эвакуации россиян из Газы

МЧС завершает работу по эвакуации россиян из сектора Газа. Об этом заявил глава ведомства Александр Куренков, передает РИА Новости.

28 эвакуированных из сектора Газа россиян пересекли КПП «Рафах»

«Принято решение о выводе оперативной группы МЧС России с территории Египта», — указал министр в ходе оперативного селекторного совещания.

Меры принимаются по решению президента Владимира Путина.

Ранее в МИД РФ сообщили, что через КПП «Рафах» вывезли в Египет и эвакуировали в Россию более 1050 человек из Газы, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: МЧС России
ТЕГИ:Сектор ГазаРоссияМЧС

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