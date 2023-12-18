МЧС завершит работу по эвакуации россиян из Газы
18 декабря 202312:25
МЧС завершает работу по эвакуации россиян из сектора Газа. Об этом заявил глава ведомства Александр Куренков, передает РИА Новости.
«Принято решение о выводе оперативной группы МЧС России с территории Египта», — указал министр в ходе оперативного селекторного совещания.
Меры принимаются по решению президента Владимира Путина.
Ранее в МИД РФ сообщили, что через КПП «Рафах» вывезли в Египет и эвакуировали в Россию более 1050 человек из Газы, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru