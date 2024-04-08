После теракта в «Крокусе» сиротами остались девять детей из шести семей

Девять детей из шести семей остались сиротами после теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом в своём Telegram-канале заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

В Новой Москве после поджога восстановили мемориал жертвам теракта в «Крокусе»

По её словам, их опекунами стали их близкие родственники.

«У кого-то это старшая совершеннолетняя сестра, у кого-то - бабушка. Где было нужно, мы подключились и помогли», - написала детский омбудсмен.

Она добавила, что с этими семьями поддерживается связь, чтобы при необходимости оперативно оказать поддержать.

Ранее Львова-Белова заявила, что в результате теракта в «Крокус Сити Холле» погибли шестеро детей, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Михаил Терещенко
ТЕГИ:Детский ОмбудсменДетиДети-сиротыТерактКрокус Сити Холл

Горячие новости

Все новости

партнеры