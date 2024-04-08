После теракта в «Крокусе» сиротами остались девять детей из шести семей

По её словам, их опекунами стали их близкие родственники.

«У кого-то это старшая совершеннолетняя сестра, у кого-то - бабушка. Где было нужно, мы подключились и помогли», - написала детский омбудсмен.

Она добавила, что с этими семьями поддерживается связь, чтобы при необходимости оперативно оказать поддержать.

Ранее Львова-Белова заявила, что в результате теракта в «Крокус Сити Холле» погибли шестеро детей, сообщает RT.

