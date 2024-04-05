В Новой Москве после поджога восстановили мемориал жертвам теракта в «Крокусе»
Посвященный жертвам теракта в «Крокус Сити Холле» стихийный мемориал в Новой Москве восстановлен после пожара, сообщила администрация поселения Десеновское в своем Telegram-канале.
«Закладной камень очистили от вандальных действий и привели в порядок», - заявила администрация муниципального образования.
Отмечается, что мемориал расположен на территории жилого комплекса «Новые Ватутинки».
Ранее Российский Красный Крест (РКК) объявил о сборе средств для помощи пострадавшим при теракте. Пожертвовано уже более 1,5 миллиарда рублей.
По последним данным, жертвами теракта в «Крокусе» стали 144 человека. 24 марта в России было объявлено днем траура, напоминает «Радиоточка НСН».
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