В Новой Москве после поджога восстановили мемориал жертвам теракта в «Крокусе»

«Закладной камень очистили от вандальных действий и привели в порядок», - заявила администрация муниципального образования.

Отмечается, что мемориал расположен на территории жилого комплекса «Новые Ватутинки».

Ранее Российский Красный Крест (РКК) объявил о сборе средств для помощи пострадавшим при теракте. Пожертвовано уже более 1,5 миллиарда рублей.

По последним данным, жертвами теракта в «Крокусе» стали 144 человека. 24 марта в России было объявлено днем траура, напоминает «Радиоточка НСН».

