После стрельбы около московского ТЦ «Европейский» задержали 20 человек

Там группа из 20 человек устроила шумное празднование, сопроводив это выстрелами из пистолета. Очевидцы сообщили в правоохранительные органы, что неизвестные слушали громко музыку из автомобиля Mercedes поблизости от «Европейского», а также палили в воздух из пистолета.

На место событий прибыли сотрудники полиции, которые задержали 20 человек. На них составили административные протоколы и отпустили.

Напомним, ранее в Москве участники свадебного картежа устроили стрельбу.

