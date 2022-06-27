После стрельбы около московского ТЦ «Европейский» задержали 20 человек

Инцидент произошел неподалеку от торгового центра «Европейский» в Москве, сообщает «РЕН ТВ».

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Там группа из 20 человек устроила шумное празднование, сопроводив это выстрелами из пистолета. Очевидцы сообщили в правоохранительные органы, что неизвестные слушали громко музыку из автомобиля Mercedes поблизости от «Европейского», а также палили в воздух из пистолета.

На место событий прибыли сотрудники полиции, которые задержали 20 человек. На них составили административные протоколы и отпустили.

Напомним, ранее в Москве участники свадебного картежа устроили стрельбу.

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Фото: Wolfgang Claussen//Pixabay
ТЕГИ:СтрельбаМосква
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