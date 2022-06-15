Мужчина открыл стрельбу в детском лагере в Техасе
15 июня 202201:01
Мужчина начал стрельбу детском лагере в городе Данканвилль, штат Техас, США. Об этом во вторник сообщила местная полиция, предает ТАСС.
Сообщается, что полицейские пытались обезвредить преступника, ранив его в результате перестрелки, но тот умер в больнице.
По последним данным, дети и воспитатели, находившиеся в лагере на момент преступления, не пострадали.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+2 797 / сут.
Умерли
380 тыс.+61 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+3 324 / сут.
- BTS займутся сольными карьерами
- Мужчина открыл стрельбу в детском лагере в Техасе
- Азербайджан возвращает рейсы в Россию с 15 июня
- Совбез: Патрушев примет участие во встрече БРИКС по безопасности
- Команда Германии обыграла сборную Италии в Лиге наций
- Премьер-министр Польши: поражение Украины - провал для ЕС и НАТО
- Маск: Starship будет готов к полету в июле
- Дания и Канада поделили остров Ганса
- Бесплатный фотобанк Pexels стал недоступен в России
- Трюдо провел телефонный разговор с Зеленским
14 июня 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru