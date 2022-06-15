Мужчина открыл стрельбу в детском лагере в Техасе

Мужчина начал стрельбу детском лагере в городе Данканвилль, штат Техас, США. Об этом во вторник сообщила местная полиция, предает ТАСС.

В университете США произошла стрельба

Сообщается, что полицейские пытались обезвредить преступника, ранив его в результате перестрелки, но тот умер в больнице.

По последним данным, дети и воспитатели, находившиеся в лагере на момент преступления, не пострадали.

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ФОТО: Jose Luis Gonzalez / facebook.com
ТЕГИ:ТехасСтрельба
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