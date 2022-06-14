В Москве устанавливают участников стрельбы из свадебного кортежа

Правоохранительные органы Москвы устанавливают обстоятельства и участников стрельбы из автомобиля свадебного кортежа, сообщает пресс-служба городского главка МВД РФ.

Два человека задержаны в Москве после стрельбы из свадебного кортежа

Инцидент произошел днем 13 июня на Боровском шоссе. При этом автомобили участников свадьбы двигались в стороны центра города. По предварительной версии, свадебный кортеж состоял из шести машин. В районе поселения Внуковское была сделана остановка. Выстрелы вверх из неустановленного оружия были произведены из одного из автомобилей колонны. После этого машины продолжили движение с нарушением ПДД и созданием помех для остального транспорта.

Напомним, Красносельский районный суд приговорил Шаига Хуррама оглы Мамедова к лишению свободы сроком на 7 месяцев в колонии общего режима из-за стрельбы в воздух из травматического пистолета на свадьбе.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:МоскваСтрельбаСвадьба
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры