В Москве устанавливают участников стрельбы из свадебного кортежа
Правоохранительные органы Москвы устанавливают обстоятельства и участников стрельбы из автомобиля свадебного кортежа, сообщает пресс-служба городского главка МВД РФ.
Инцидент произошел днем 13 июня на Боровском шоссе. При этом автомобили участников свадьбы двигались в стороны центра города. По предварительной версии, свадебный кортеж состоял из шести машин. В районе поселения Внуковское была сделана остановка. Выстрелы вверх из неустановленного оружия были произведены из одного из автомобилей колонны. После этого машины продолжили движение с нарушением ПДД и созданием помех для остального транспорта.
Напомним, Красносельский районный суд приговорил Шаига Хуррама оглы Мамедова к лишению свободы сроком на 7 месяцев в колонии общего режима из-за стрельбы в воздух из травматического пистолета на свадьбе.
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