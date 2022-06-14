В Москве устанавливают участников стрельбы из свадебного кортежа

Инцидент произошел днем 13 июня на Боровском шоссе. При этом автомобили участников свадьбы двигались в стороны центра города. По предварительной версии, свадебный кортеж состоял из шести машин. В районе поселения Внуковское была сделана остановка. Выстрелы вверх из неустановленного оружия были произведены из одного из автомобилей колонны. После этого машины продолжили движение с нарушением ПДД и созданием помех для остального транспорта.

Напомним, Красносельский районный суд приговорил Шаига Хуррама оглы Мамедова к лишению свободы сроком на 7 месяцев в колонии общего режима из-за стрельбы в воздух из травматического пистолета на свадьбе.

