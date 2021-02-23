После публикации в СМИ видео об избиении в ярославской колонии ИК-1 возбуждено новое дело

По данным УФСИН в регионе, часть сотрудников колонии, которые оказались на видео, уволена, другие привлечены к уголовной ответственности, сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

В связи с публикацией материалов об издевательствах надо заключенными в пенитенциарном учреждении началась внеплановая проверка.

Уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин запросил в УФСИН информацию по поводу инцидента.

«Очевидно, что этот факт относится к 2016-2017 годам. Ситуация в колонии в этот период известна во всех деталях, в том числе и суду. Материалы („Новой газеты“) — должны быть внимательно рассмотрены для выявления новых лиц. Я запросил информацию в УФСИН, скорее всего, завтра получу ответ», — цитирует «Интерфакс» омбудсмена.

Ранее в издании «Новая газета» появилось видео из ярославской колонии №1, на котором избивали заключенных, в том числе гражданина Грузии Важу Бочоришвили, который позднее скончался. Также 20 июля 2018 года в СМИ были опубликованы кадры пыток Евгения Макарова в ИК-1.

