После публикации в СМИ видео об избиении в ярославской колонии ИК-1 возбуждено новое дело

Новое уголовное дело возбудили в СУ СК РФ в Ярославской области после публикаций в СМИ видеоматериалов о пытках и избиениях в исправительной колонии для заключенных ИК-1 Ярославля. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

Суд оправдал бывшего главу ИК-1 Ярославля по делу о пытках 

По данным УФСИН в регионе, часть сотрудников колонии, которые оказались на видео, уволена, другие привлечены к уголовной ответственности, сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

В связи с публикацией материалов об издевательствах надо заключенными в пенитенциарном учреждении началась внеплановая проверка.

Уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин запросил в УФСИН информацию по поводу инцидента.

«Очевидно, что этот факт относится к 2016-2017 годам. Ситуация в колонии в этот период известна во всех деталях, в том числе и суду. Материалы („Новой газеты“) — должны быть внимательно рассмотрены для выявления новых лиц. Я запросил информацию в УФСИН, скорее всего, завтра получу ответ», — цитирует «Интерфакс» омбудсмена.

Ранее в издании «Новая газета» появилось видео из ярославской колонии №1, на котором избивали заключенных, в том числе гражданина Грузии Важу Бочоришвили, который позднее скончался. Также 20 июля 2018 года в СМИ были опубликованы кадры пыток Евгения Макарова в ИК-1.

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