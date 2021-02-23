После публикации в СМИ видео об избиении в ярославской колонии ИК-1 возбуждено новое дело
Новое уголовное дело возбудили в СУ СК РФ в Ярославской области после публикаций в СМИ видеоматериалов о пытках и избиениях в исправительной колонии для заключенных ИК-1 Ярославля. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.
По данным УФСИН в регионе, часть сотрудников колонии, которые оказались на видео, уволена, другие привлечены к уголовной ответственности, сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».
В связи с публикацией материалов об издевательствах надо заключенными в пенитенциарном учреждении началась внеплановая проверка.
Уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин запросил в УФСИН информацию по поводу инцидента.
«Очевидно, что этот факт относится к 2016-2017 годам. Ситуация в колонии в этот период известна во всех деталях, в том числе и суду. Материалы („Новой газеты“) — должны быть внимательно рассмотрены для выявления новых лиц. Я запросил информацию в УФСИН, скорее всего, завтра получу ответ», — цитирует «Интерфакс» омбудсмена.
Ранее в издании «Новая газета» появилось видео из ярославской колонии №1, на котором избивали заключенных, в том числе гражданина Грузии Важу Бочоришвили, который позднее скончался. Также 20 июля 2018 года в СМИ были опубликованы кадры пыток Евгения Макарова в ИК-1.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,2 млн+24 427 / сут.
Умерли
84 047+754 / сут.
Выздоровели
3,7 млн+25 899 / сут.
- После публикации в СМИ видео об избиении в ярославской колонии ИК-1 возбуждено новое дело
- Савченко пообещала Украине новый «майдан»
- На МКС отключили систему подачи кислорода для поиска утечки воздуха
- Украина подала новый иск против России в ЕСПЧ
- Медведев и Лукашенко поговорили по телефону
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru