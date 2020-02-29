После проверки российского лайнера в Пекине самолет вылетел в Москву

Дополнительная профилактика завершена, борт вылетел из Пекина в 14:30 (мск). Пассажирам принесены извинения за задержку рейса по независящим от авиакомпании причинам.

Ранее 29 февраля российское посольство в Пекине сообщило, что ни у одного из следовавших на борту граждан России (20 пассажиров и 15 членов экипажа) симптомов COVID-2019 не обнаружено.

Напомним, число зараженных коронавирусом в Китае превысило 79,2 тысячи человек, скончались 2835, излечились свыше 39 тысяч. За пределами КНР, по последним данным ВОЗ, случаи заражения зарегистрированы в 51 стране. число зараженных достигло 4691, 67 человек скончались.

