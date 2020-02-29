У пассажира рейса Москва-Пекин заподозрили коронавирус

Заражение COVID-19 заподозрили у одного из пассажиров рейса «Аэрофлота» SU204 Москва-Пекин. У россиян, летевших этим бортом, симптомов коронавируса не выявлено, сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство России в Пекине.

«Утром 29 февраля в международном аэропорте "Шоуду" города Пекин на борту самолета российской авиакомпании "Аэрофлот", следующего рейсом SU204 из Москвы, был выявлен пассажир с подозрением на наличие респираторного заболевания, вызванного новым типом коронавируса COVID-19», - сказано в официальном сообщении.