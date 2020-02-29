У пассажира рейса Москва-Пекин заподозрили коронавирус
Заражение COVID-19 заподозрили у одного из пассажиров рейса «Аэрофлота» SU204 Москва-Пекин. У россиян, летевших этим бортом, симптомов коронавируса не выявлено, сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство России в Пекине.
«Утром 29 февраля в международном аэропорте "Шоуду" города Пекин на борту самолета российской авиакомпании "Аэрофлот", следующего рейсом SU204 из Москвы, был выявлен пассажир с подозрением на наличие респираторного заболевания, вызванного новым типом коронавируса COVID-19», - сказано в официальном сообщении.
После медицинской диагностики пассажиров случаев заражения коронавирусом не выявлено.
«Ни у одного из следовавших на борту граждан России (20 пассажиров и 15 членов экипажа) симптомов COVID-2019 на данный момент не обнаружено», - отмечают в посольстве.
Российское дипведомство также подчеркивает, что контактирует с «компетентными органами Китая отслеживает развитие ситуации, поддерживает связь с российскими гражданами, их местоположение известно».
Ранее, 29 февраля Роспотребнадзор рекомендовал россиянам сократить поездки за рубеж. Представители туристической отрасли подтвердили НСН, что спрос на зарубежных отдых среди россиян снизился. Так, 27-28 февраля в России сократились продажи путевок в Турцию.
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