После повышения ключевой ставки вклады станут более высокодоходными
Банковские депозиты станут более высокодоходными после повышения ключевой ставки Центробанка до 18%, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на директора Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константина Ордова.
По его словам, банки будут склонны не только к тому, чтобы повысить ставку, но и к тому, чтобы привлекать эти средства на срок не менее шести месяцев. При этом эксперт указал, что повышение ставки станет проблемой для тех, кто постоянно перекредитовывается, так как увеличатся ставки по займам.
Банк России впервые с декабря 2023 года поднял ключевую ставку — с 16% до 18% годовых. Регулятор объяснил решение тем, что инфляция ускорилась и складывается существенно выше апрельского прогноза Банка России. Бутовичев рассказал, когда ожидать снижения ставки ЦБ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru