Белоусов заявил, что ключевая ставка снизится к 2027 году
Высокая ключевая ставка Центробанка РФ в ближайшие годы «так или иначе сохранится». Как пишет РИА Новости, об этом заявил исполняющий обязанности первого вице-премьера РФ Андрей Белоусов.
Выступая на Дне национальных приоритетов «Эффективная и конкурентная экономика» на выставке-форуме «Россия», он отметил, что «все надеются, что она будет снижаться вслед за снижением инфляции».
«Где-то в районе 6-7% ключевая ставка должна выйти к 2027 году», - заключил Белоусов.
Ранее совет директоров Центробанка РФ принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16% годовых, сообщает «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Пародист Аскаров подтвердил сообщения о своей госпитализации
- Адвокат: Замминистра Минобороны РФ меняют взятку порядка миллиарда рублей
- Силы ПВО уничтожили БПЛА в Белгородской области
- Мосгорсуд оставил в СИЗО экс-замминистра обороны Иванова
- Гладков: Шесть сел в Шебекинском округе остались без света из-за обстрела ВСУ
- Летние корпоративы в этом году проведут почти половина российских компаний
- В Грозном открыли выставку трофейной техники из зоны СВО
- Бойца Ибрагима Исламова задержали за устроенное в Санкт-Петербурге ДТП
- Шолохов и блокадные дневники: Что читали россияне перед 9 мая
- Великобритания снимает дипстатус с объектов недвижимости, принадлежащих России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru