Белоусов заявил, что ключевая ставка снизится к 2027 году

Высокая ключевая ставка Центробанка РФ в ближайшие годы «так или иначе сохранится». Как пишет РИА Новости, об этом заявил исполняющий обязанности первого вице-премьера РФ Андрей Белоусов.

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Выступая на Дне национальных приоритетов «Эффективная и конкурентная экономика» на выставке-форуме «Россия», он отметил, что «все надеются, что она будет снижаться вслед за снижением инфляции».

«Где-то в районе 6-7% ключевая ставка должна выйти к 2027 году», - заключил Белоусов.

Ранее совет директоров Центробанка РФ принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16% годовых, сообщает «Свободная пресса».

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Фото: kremlin.ru
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