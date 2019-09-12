После победы над Медведевым Надаль решил посмотреть «Чернобыль»
Рафаэль Надаль рассказал, как проводит время после удачного выступления на Открытом чемпионате США — US Open. Как пишет Marca, испанский теннисист признался, что пока старается не думать о спорте, а всё своё время посвящает просмотру сериалов. В сфере его интересов – «Чернобыль» и «Очень странные дела».
Напомним, в финале турнира испанец обыграл российского теннисиста Даниила Медведева. Для Надаля эта победа стала 19-й за время выступлений на турнирах «Большого шлема».
Как напоминает RT, ранее Медведев рассказал, о чём говорил с Надалем после их матча в финале US Open. По словам россиянина, он выразил восхищение конкуренцией Надаля с сербом Новаком Джоковичем и швейцарцем Роджером Федерером. Он также пожелал испанцу расположиться на первом месте в этой «большой тройке».
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