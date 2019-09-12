После победы над Медведевым Надаль решил посмотреть «Чернобыль»

Рафаэль Надаль рассказал, как проводит время после удачного выступления на Открытом чемпионате США — US Open. Как пишет Marca, испанский теннисист признался, что пока старается не думать о спорте, а всё своё время посвящает просмотру сериалов. В сфере его интересов – «Чернобыль» и «Очень странные дела».

Напомним, в финале турнира испанец обыграл российского теннисиста Даниила Медведева. Для Надаля эта победа стала 19-й за время выступлений на турнирах «Большого шлема».