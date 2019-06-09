Спорт

Рафаэль Надаль установил рекорд побед в «Ролан Гаррос»

10 июня08:43

Испанец Рафаэль Надаль выиграл Открытый чемпионат Франции по теннису. Накануне он обыграл австрийца Доминика Тима в четырех сетах в финале знаменитого турнира.

Как отмечает Газета.ру, испанец встречается с австрийцем в финале «Ролан Гаррос» второй год подряд. В прошлом турнире Рафаэль Надаль победил Доминика Тима в трех сетах.

Таким образом, 33-летний теннисист стал победителем турнира в 12-ый раз, что стало рекордом, Ближайшим преследователем стал француз Макс Декюжи, который выиграл восемь турниров. Он умер в 1978 году.

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Всего на счету Рафаэля Надаля 18 побед в турнирах Большого шлема. Большим количеством побед может похвастаться только у 37-летний швейцарец Роджер Федерер — у него на счету 20 побед. При этом Федерер выиграл «Ролан Гаррос» только раз, а еще четыре — проиграл в финале Надалю, отмечают «Известия».

Вице-президент Федерации тенниса России Евгений Кафельников был включен в Международный зал теннисной славы в американском городе Ньюпорт штата Род-Айленд. В эфире НСН он рассказал, что включение его в Зал славы состоялось только с третьей попытки

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ФОТО: Pixabay
ТЕГИ:Большой Теннис