Рафаэль Надаль установил рекорд побед в «Ролан Гаррос»

Испанец Рафаэль Надаль выиграл Открытый чемпионат Франции по теннису. Накануне он обыграл австрийца Доминика Тима в четырех сетах в финале знаменитого турнира.

Как отмечает Газета.ру, испанец встречается с австрийцем в финале «Ролан Гаррос» второй год подряд. В прошлом турнире Рафаэль Надаль победил Доминика Тима в трех сетах.

Таким образом, 33-летний теннисист стал победителем турнира в 12-ый раз, что стало рекордом, Ближайшим преследователем стал француз Макс Декюжи, который выиграл восемь турниров. Он умер в 1978 году.