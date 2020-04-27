После пандемии COVID-19 отели Турции откажутся от «шведского стола»

Отели Турции для обеспечения эпидбезопасности туристов после открытия гостиниц откажутся от шведского стола. Сообщение об этом публикует газета A haber. Источник отмечает, что министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой анонсировал новые правила для отельеров. Они начнут действовать после запуска внутреннего туризма в конце мая. Одним из основных нововведения является то, что системы питания «шведский стол» больше не будет. Предположительно, её заменит комплексное меню.

Напомним, ранее министр культуры и туризма Турции заявил, что открыть инфраструктуру для внутреннего туризм власти планируют в конце мая, поскольку число случаев заражения коронавирусной инфекцией в стране снижается.

Восстановление иностранного турпотока начнется с азиатских рынков, затем наступит очередь Германии и Австрии. Что касается России, на территории которой распространение COVID-19 началось позже, то в отношении нашей страны у турецких властей пока сохраняется неопределенность.