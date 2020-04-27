После пандемии COVID-19 отели Турции откажутся от «шведского стола»
Отели Турции для обеспечения эпидбезопасности туристов после открытия гостиниц откажутся от шведского стола. Сообщение об этом публикует газета A haber. Источник отмечает, что министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой анонсировал новые правила для отельеров. Они начнут действовать после запуска внутреннего туризма в конце мая. Одним из основных нововведения является то, что системы питания «шведский стол» больше не будет. Предположительно, её заменит комплексное меню.
Напомним, ранее министр культуры и туризма Турции заявил, что открыть инфраструктуру для внутреннего туризм власти планируют в конце мая, поскольку число случаев заражения коронавирусной инфекцией в стране снижается.
Восстановление иностранного турпотока начнется с азиатских рынков, затем наступит очередь Германии и Австрии. Что касается России, на территории которой распространение COVID-19 началось позже, то в отношении нашей страны у турецких властей пока сохраняется неопределенность.
Ранее НСН писала, что Италия до конца года не станет открывать границы для иностранных туристов. Об этом в интервью газете La Repubblica заявил министр культуры и туризма Дарио Франческини. Он подчеркнул, что открытие границ будет зависеть от эпидситуации и политики каждого отдельного государства.
Однако Франческини допустил, что в мае в Италии возобновится работа музеев и главных достопримечательностей, закрытых из-за пандемии коронавируса. По словам министра, в числе достопримечательностей, которые, скорее всего, снова смогут открыть для посетителей, Колизей и Помпеи.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
87 147+6 198 / сут.
Умерли
794+47 / сут.
Выздоровели
7 346+579 / сут.
- В Черном море обнаружили потопленный немцами теплоход «Армения»
- ФСО проверит, как госпомощь доходит до граждан и компаний
- Песков признался, что они «затарились» масками с Навкой заранее
- В Кремле ответили на вопрос о продлении ограничений из-за COVID-19
- В Сингапуре назвали сроки окончания эпидемии коронавируса в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru