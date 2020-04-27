После пандемии COVID-19 отели Турции откажутся от «шведского стола»

Отели Турции для обеспечения эпидбезопасности туристов после открытия гостиниц откажутся от шведского стола. Сообщение об этом публикует газета A haber. Источник отмечает, что министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой анонсировал новые правила для отельеров. Они начнут действовать после запуска внутреннего туризма в конце мая. Одним из основных нововведения является то, что системы питания «шведский стол» больше не будет. Предположительно, её заменит комплексное меню.

Напомним, ранее министр культуры и туризма Турции заявил, что открыть инфраструктуру для внутреннего туризм власти планируют в конце мая, поскольку число случаев заражения коронавирусной инфекцией в стране снижается.

Восстановление иностранного турпотока начнется с азиатских рынков, затем наступит очередь Германии и Австрии. Что касается России, на территории которой распространение COVID-19 началось позже, то в отношении нашей страны у турецких властей пока сохраняется неопределенность.

Восстановление после COVID-19 обойдётся европейскому туризму в 375 млрд евро

Ранее НСН писала, что Италия до конца года не станет открывать границы для иностранных туристов. Об этом в интервью газете La Repubblica заявил министр культуры и туризма Дарио Франческини. Он подчеркнул, что открытие границ будет зависеть от эпидситуации и политики каждого отдельного государства.

Однако Франческини допустил, что в мае в Италии возобновится работа музеев и главных достопримечательностей, закрытых из-за пандемии коронавируса. По словам министра, в числе достопримечательностей, которые, скорее всего, снова смогут открыть для посетителей, Колизей и Помпеи.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Вяткин
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