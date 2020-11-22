После лечения Трампа антителами фармацевты США получили разрешение на их использование

По словам директора Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, комбинация антител casirivimab и imdevimab помогла главе Белого дома Дональду Трампу быстро выздороветь от COVID-19.

Известно, что комбинация антител помогает вылечить взрослых с легкой или средней формой течения COVID-19, а также детей от 12 лет и старше и массой тела не менее 40 кг. Новый протокол лечения запретили использовать при лечении пациентов, находящихся на ИВЛ, пишет Газета.ru.

Ранее в воскресенье стала известна цена вакцины от коронавирусной инфекции производства американской компании Moderna. Она составит 25–37 долларов за дозу. Окончательная стоимость будет зависеть об объемов партии, отметил глава Moderna Стефан Бансель в интервью немецкому изданию Welt am Sonntag.

