После лечения Трампа антителами фармацевты США получили разрешение на их использование
Фармацевтической компании Regeneron Pharmaceuticals получила разрешение на лечение пациентов с коронавирусной инфекцией антителами, которые медики применяли, чтобы поставить на ноги президента СЩА Дональда Трампа. Документ выдало Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), сообщает ОТР.
По словам директора Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, комбинация антител casirivimab и imdevimab помогла главе Белого дома Дональду Трампу быстро выздороветь от COVID-19.
Известно, что комбинация антител помогает вылечить взрослых с легкой или средней формой течения COVID-19, а также детей от 12 лет и старше и массой тела не менее 40 кг. Новый протокол лечения запретили использовать при лечении пациентов, находящихся на ИВЛ, пишет Газета.ru.
Ранее в воскресенье стала известна цена вакцины от коронавирусной инфекции производства американской компании Moderna. Она составит 25–37 долларов за дозу. Окончательная стоимость будет зависеть об объемов партии, отметил глава Moderna Стефан Бансель в интервью немецкому изданию Welt am Sonntag.
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