«Как в Скандинавии»: Риелтор назвал условия спроса на ипотеку в Арктической зоне
В регионах Арктической зоны нужно создавать инфраструктуру и развивать экокультуру, сказал НСН Константин Апрелев.
Вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев заявил в беседе с НСН, что для привлечения людей в регионы Арктической зоны такой меры как льготная ипотека будет недостаточно – нужно создавать условия для жизни.
В России планируют запустить льготную ипотеку под 2% в регионах Арктической зоны. Такое поручение Минфину, Минстрою, Минвостокразвития дал вице-премьер Юрий Трутнев. В Арктическую зону входят Ненецкий, Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Мурманская и Архангельская области, республики Карелия, Коми, Саха (Якутия), Красноярский край. Апрелев идею поддерживает, но предлагает комплексно подходить к вопросу.
«Поддерживаю любое стимулирование ипотеки и приобретение жилья определенными категориями граждан. В заполярных регионах должны быть аналогичные меры, как у жителей Дальнего Востока. Но просто льготной ипотекой не обойтись, нужно системно решать вопрос. Качественно развивать саму территорию, создавать инфраструктурные объекты, формировать экокультуру проживания на северных территориях. Их же можно сравнить со Скандинавией, где суровый климат, но люди там живут, туда идет общемировая миграция населения. Это связано не только из-за высоких доходов, но и потому что там природа, инфраструктура», - сказал Апрелев.
Ранее главный редактор портала о зарубежной недвижимости Prian.ru Филипп Березин в беседе с НСН заявил, что россияне стали активнее покупать жилье в дружественных странах, а также в курортной части Индии и немного в Европе.
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