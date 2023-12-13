Посетители заявили, что выставка «Россия» вызывает чувство гордости за Родину

Девять из десяти опрошенных получили новые знания. В течение трех недель на выставке работали студенты ВШЭ, которые подходили к посетителям с анкетами. Одним из самых частых ответов о впечатлениях о выставке стали слова о единстве, патриотизме и сплоченности.

Более 93% опрошенных считают, что у молодых россиян есть возможности для раскрытия своего потенциала. Содержание выставки очень понравилось, заявили 85% опрошенных. 87% участников исследования высоко оценили качество мероприятий, которые проходят в рамках выставки.

Один из самых технологичных павильонов начал работу на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ - экспозиция госкорпорации развития ВЭБ.РФ «Города для жизни сбываются» посвящена трансформации жизни в российских городах.

