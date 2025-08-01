Бывший инженер Google оценил риск вымирания человечества от ИИ в 95%

Развитие искусственного интеллекта может привести к вымиранию человечества с вероятностью не менее 95%. Об этом заявил директор некоммерческого института Machine Intelligence Research Institute (MIRI) и бывший инженер Google и Microsoft Нейт Соарес. Его слова приводит газета The Times.

По мнению Соареса, при сохранении текущих темпов развития технологий, в будущем человечество будет создавать интеллектуальные системы, «не имея ни малейшего представления о том, что делает». Он подчеркнул, что это создает масштабные и слабо управляемые риски.