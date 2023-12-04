Путин впервые посетил выставку «Россия» на ВДНХ
Президент России Владимир Путин, как и планировалось, прибыл на выставку «Россия» на ВДНХ. Там глава государства примет участие в церемонии награждения премией «Волонтёр года» в рамках форума «Мы вместе».
Для начала Путина провели по экспозиции вместе с группой детей. Гидом вступила генеральный директор автономной некоммерческой организации «Дирекция Выставки Достижений «Россия» Наталья Виртуозова.
Международная выставка-форум функционирует на ВДНХ уже месяц, её можно будет посетить до середины апреля 2024 года. Международный форум гражданского участия «Мы вместе» проводится на площадке выставки с 4 по 7 декабря.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», миллионная посетительница выставки «Россия» получила в подарок билеты на балет «Щелкунчик» в Большом театре. Для неё проведут индивидуальную экскурсию в историческом здании Центробанка на Неглинной улице в Москве, она также сможет остановиться в одном из столичных отелей.
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