Власти Финляндии захотели ограничить выдачу турвиз россиянам

Правительство Финляндии ищет способы ограничить выдачу виз российским туристам, этот вопрос планируется обсудить на неформальной встрече глав МИД Евросоюза в конце августа. Об этом пишет газета Helsingin sanomat.

В МИД Финляндии предложили аннулировать все выданные россиянам визы

«Идея состоит в том, чтобы ограничить время, необходимое для подачи заявления на получение туристической визы, и в этом случае приоритет может быть отдан тем визам, которые необходимы, но не туристическим», – цитирует издание министра иностранных дел Финляндии Пекку Хаависто.

По словам министра МИД мог бы реализовать такую договоренность «в соответствии с правилами шенгенской системы».

Полный запрет на выдачу виз россиянам может быть введен только на уровне ЕС. Хельсинки планирует поднять этот вопрос на встрече министров иностранных дел ЕС в Чехии.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТуристыРоссиянеВизыФинляндия
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