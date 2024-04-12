Порядка 12,5 процентов взрослых россиян планируют поменять свою профессию
Порядка 19% россиян от 45 до 65 лет планируют в ближайшее время получить дополнительное образование или пройти обучение. Это выяснили «Ингосстрах» и Финансовый университет при Правительстве РФ в совместном исследовании.
Наибольший процент взрослых людей, желающих освоить новую сферу деятельности, зафиксирован в Кемерово (27%), Санкт-Петербурге (26%), Новокузнецке (25%) и Рязани (23%). Также высокий процент стремящихся к обучению отмечен в Москве, Ижевске, Новосибирске, Оренбурге, Саратове, Томске, Уфе и Хабаровске — по 22%. Среди женщин и мужчин (21% и 18% соответственно) примерно одинаковое число стремящихся к самосовершенствованию.
Многие из опрошенных уже проходят дополнительное обучение. 45,3% респондентов выбирают повышение квалификации на рабочем месте, 18,4% посещают очные курсы и тренинги. Большинство респондентов (41,9%) отметили, что их основной целью дополнительного образования является повышение квалификации в текущей профессии. Для саморазвития дополнительно учатся 26,2% опрошенных, а 12,5% - чтобы поменять профессию.
Выяснилось также, что большинство респондентов (15,9%) намерены освоить профессию в сфере медицины. 12,2% - профессию преподавателя. Бухгалтерское дело привлекает 11,8% опрошенных, профессия повара и кулинара — 8,1%. Компьютерные технологии и интернет - 6,5% участников опроса.
Ранее в ходе опроса выяснилось отсутствие серьезных различий между диалектами москвичей и петербуржцев. По мнению экспертов, языковую разницу сглаживает миграция населения в эти города.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru