Порядка 12,5 процентов взрослых россиян планируют поменять свою профессию

Порядка 19% россиян от 45 до 65 лет планируют в ближайшее время получить дополнительное образование или пройти обучение. Это выяснили «Ингосстрах» и Финансовый университет при Правительстве РФ в совместном исследовании.

Наибольший процент взрослых людей, желающих освоить новую сферу деятельности, зафиксирован в Кемерово (27%), Санкт-Петербурге (26%), Новокузнецке (25%) и Рязани (23%). Также высокий процент стремящихся к обучению отмечен в Москве, Ижевске, Новосибирске, Оренбурге, Саратове, Томске, Уфе и Хабаровске — по 22%. Среди женщин и мужчин (21% и 18% соответственно) примерно одинаковое число стремящихся к самосовершенствованию.