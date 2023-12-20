«От Махачкалы до Челябинска»: Названы самые метеоустойчивые города России

Женщины чаще мужчин жалуются на метеозависомость, при этом меньше всего обращают внимание на эту проблему жители Махачкалы и Хабаровска, следует из данных опроса, который провели компания «Ингосстрах» и Финансовый университет.

В исследовании отмечается, что 67% мужчин не являются метеозависимыми, при этом 55% женщин чувствительны к погоде. Эти показатели меняются с возрастом. 72% участников опроса в возрасте 18-30 лет сказали, что вообще не подвержены метеозависимости, а вот среди респондентов старше 60 лет таких оказалось всего 40%.

Если брать географию, больше всего абсолютно не подверженных метеозависимости людей живут в Махачкале (72%), Хабаровске (71%), Пензе (69%), Тольятти (68%) и Челябинске (66%).

Больше всего жалуются на зависимость от погоды жители Ульяновска (20%), Ярославля (19%), Ростова-на-Дону (19%), Томска (18%) и Омска (18%).

Москва стала лидером среди городов, жители которых «ощущают влияние погоды, но признают его слабым». Таких в столице 62%. Далее расположились Рязань (49%), Нижний Новгород (41%) и Воронеж (40%).

Опрос показал, что метеозависимость и добровольное медицинское страхование (ДМС) не имеют прямой корреляции. При этом, по его данным, жители Санкт-Петербурга оформляют ДМС чаще москвичей (соответственно, 25% и 19%). Мужчины и женщины примерно одинаково пользуется услугами добровольного медицинского страхования (13% и 12%).

Меньше всего ДМС привлекает респондентов в возрасте 18-30 лет и старше 60 лет (по 9%). Больше всего – россиян от 41 до 50 лет (по 19 %).

В опросе приняли участие жители 37 самых крупных городов России.

