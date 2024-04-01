Опрос показал отсутствие различий между диалектами москвичей и петербуржцев
Существенных различий между московским и питерским диалектами сегодня нет, разницу сглаживает миграция населения в эти города, показало исследование компании «Ингосстрах» и Финансового университета.
При этом часть языковых отличий сохранилась. Так, 94% жителей Москвы используют слово «бордюр», в то время как в Санкт-Петербурге только 73% респондентов выбрали этот вариант. Еще 27% опрошенных чаще используют слово «поребрик». При этом исследование показало, что 92% москвичей используют слово «шаурма», а 79% респондентов в Санкт-Петербурге называют это блюдо «шавермой».
Вместе с тем опрос не выявил значимых различий в наименовании объектов страхования. Как в Москве, так и в Санкт-Петербурге респонденты выделили слова «машина», «авто», «тачка», «легковушка», «мотор» в отношении личного транспорта. При этом, говоря о недвижимости, москвичи чаще используют слово «квартира», жители Санкт-Петербурга в редких случаях отдают предпочтение «коммуналке» и «шалашу».
Помимо того было установлено, что часть слов, которые, по мнению большинства людей, используют только в Петербурге, сегодня широко распространены в Поволжье, Сибири и на юге России.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru