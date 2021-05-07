Порядка 1 млн доз вакцины «ЭпиВакКорона» отправили в регионы России

Около миллиона доз вакцины от коронавирусной инфекции «Эпиваккорона» направили в регионы России. Об этом сообщила заместитель руководителя разработавшего препарат научного центра «Вектор» Татьяна Непомнящих.

Ученые рассказали об эффективности вакцины «ЭпиВакКорона»

«В регионы отправлено немногим менее миллиона доз», — рассказала Непомнящих в эфире телеканала «Россия 1».

В начале апреля в регионы отправили первую крупную партию «ЭпиВакКороны». В более чем 40 российских регионов было направлено свыше 230 тысяч комплектов вакцины. Этого количества достаточно для вакцинации около четверти миллиона россиян.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: sobyanin.ru
ТЕГИ:РегионыВакцинаКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры