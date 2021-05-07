Порядка 1 млн доз вакцины «ЭпиВакКорона» отправили в регионы России
Около миллиона доз вакцины от коронавирусной инфекции «Эпиваккорона» направили в регионы России. Об этом сообщила заместитель руководителя разработавшего препарат научного центра «Вектор» Татьяна Непомнящих.
«В регионы отправлено немногим менее миллиона доз», — рассказала Непомнящих в эфире телеканала «Россия 1».
В начале апреля в регионы отправили первую крупную партию «ЭпиВакКороны». В более чем 40 российских регионов было направлено свыше 230 тысяч комплектов вакцины. Этого количества достаточно для вакцинации около четверти миллиона россиян.
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