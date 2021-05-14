Портреты погибшей при стрельбе в казанской школе учительницы появились на фасадах домов
Медиафасады с портретами 26-летней учительницы английского языка казанской школы № 175 Эльвиры Игнатьевой, погибшей во время нападения на учебное заведение, появились в разных регионах страны.
Экраны с портретом педагога и хэштегом #УЧИТЕЛЬГЕРОЙ размещены на улицах городов так, чтобы их видели и водители, и пешеходы. Акция проходит при поддержке АНО «Национальные приоритеты».
Соболезнования семьям погибших и пострадавших во время трагедии и всем жителям Татарстана также выразили участники Всероссийского конкурса «Большая перемена» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей», их родители и педагоги-наставники. Они записали сотни видео со словами поддержки и благодарности педагогам, которые героически защищали своих учеников.
Накануне президент РФ Владимир Путин поручил наградить учителей и других сотрудников гимназии №175 в Казани, передает Ura.ru. В результате нападения на школу на школу в Казани 11 мая погибли девять человек, еще 23 ранены.
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