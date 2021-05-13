Гарик Сукачев выпустил клип и песню в поддержку пострадавших в Казани
13 мая 202120:31
Гарик Сукачев представил кавер-версию и клип на национальную татарскую песню «Ай, былбылым». Премьера ролика состоялась сегодня на видеохостинге YouTube. Трек артист посвятил окончанию Рамадана и празднику Ураза-байрам.
«Сегодняшний праздник омрачен ужасным событием в Казани, погибли дети, погибла учительница. Самолетами МЧС доставило детей в тяжелом состоянии в Москву. Будем надеяться, что все они выздоровеют, что больше не будет смертей. Этот клип и песню мы хотим посвятить и всем детям и всем взрослым. Живите долго, живите. Берегите своих детей», - написал Сукачев в своем Instagram.
«Ай, былбылым» в переводе на русский значит «Соловей мой», это одна из самых популярных татарских песен.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru