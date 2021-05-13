Гарик Сукачев выпустил клип и песню в поддержку пострадавших в Казани

Информационное агентство «Национальная Служба Новостей (НСН)»: свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой и нажмите: Ctrl + Enter

В Армении заявили о провокации со стороны азербайджанских ВС

В Швеции заявили о способности создать России «военные проблемы»

«Выдумка и стоны». Захарова ответила на обвинения США в давление на СМИ

Дерипаска прокомментировал слова Мишустина о жадности производителей и торговых сетей

Главы МИД России и Азербайджана обсудили обострение на армяно-азербайджанской границе

Пашинян поручил министрам начать консультации в ОДКБ по ситуации в Сюникской области

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

«Ай, былбылым» в переводе на русский значит «Соловей мой», это одна из самых популярных татарских песен.

Гарик Сукачев представил кавер-версию и клип на национальную татарскую песню «Ай, былбылым». Премьера ролика состоялась сегодня на видеохостинге YouTube. Трек артист посвятил окончанию Рамадана и празднику Ураза-байрам.

Бизнесмен: правительство должно заботиться о росте доходов населения

«Жадный бизнес» услышал премьера Мишустина Обойтись без «доктора» призвал миллиардер Дерипаска Как реплика премьера обрушила акции «Мечела» Бизнесмен: правительство должно заботиться о росте доходов населения

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например: