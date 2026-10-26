В Госдуме призвали обязать вузы проводить очно не менее 70% занятий

Он сослался на жалобы студентов и родителей, которые заявляют о том, что в некоторых университетах очное обучение фактически подменяют самостоятельным просмотром записей. В результате, за сотни тысяч рублей им предлагается осваивать материал без преподавателей.

«Люди... заплатили деньги за очное обучение, а вместо лекций и семинаров им выдают ссылки на видеокурсы и говорят: «Учитесь сами», - указал парламентарий.

Панеш отметил, что также следует запретить полностью переводить программы в дистанционный формат без письменного согласия студентов, а в случае замены очных занятий на онлайн-курсы - снижать стоимость обучения, приравняв одностороннюю подмену формата без компенсации к нарушению прав потребителя.

Кроме того, инициатива предусматривает введение моратория на сокращение преподавательских ставок в государственных вузах, а также обязанность образовательных учреждений публиковать на своих сайтах реальное соотношение аудиторных и дистанционных занятий.

Ранее глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что ведомство намерено увеличить количество бюджетных мест в ведущих вузах по специальностям, востребованным у олимпиадников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

