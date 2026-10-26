«Выступайте вживую»: Продюсер дал совет музыкантам, как защитить свои треки
Песни должны храниться на дублирующих носителях, но лучше всего - петь их каждый раз без технических средств, заявил НСН Игорь Сандлер.
Доверие только облачным хранилищам может сыграть злую шутку с артистом, поэтому лучше иметь запасное место и исполнять свой репертуар вживую, рассказал музыкальный продюсер Игорь Сандлер в беседе с НСН.
Директор Долиной Сергей Пудовкин сообщил РИА Новости, что готовые к релизу песни из ее нового альбома «сгорели» из-за сбоев в облачном хранилище «Яндекса». Речь идет о новых песнях «Крылья» и «Я метель, ты оттепель». Но Пудовкин пообещал, что композиции будут воссозданы по сохранившимся на жестких дисках материалам. Его слова приводят РИА Новости. Сандлер подчеркнул, что надо быть готовым к таким ситуациям.
«Главное соблюдать элементарные правила — иметь жесткий диск. Все важные вещи я дублирую. Мало ли что может случиться: розетку выключили, мировая сеть закончилась, и что? И все. Для артистов очень важно дублировать все на жестких дисках. Это уникальная возможность. Такая информация стопроцентно нужна в повседневной работе, а тут даже нет вариантов, как ее восстановить в случае чего. Еще один звоночек, что надо работать живьем. Это же кайф. Конечно, большие государственные концерты исключение, так как там надо под "плюс" работать, когда идут видеозаписи, но это уже другая история. Господь Бог дает сигналы: 30-40 лет назад не было никаких флешек и “Яндексов”, выходили и работали вживую», — подчеркнул он.
Ранее гендиректор компании «Zecurion», эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский посоветовал Долиной в эфире НСН не судиться с «Яндексом» из-за потерянных песен.
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