Доверие только облачным хранилищам может сыграть злую шутку с артистом, поэтому лучше иметь запасное место и исполнять свой репертуар вживую, рассказал музыкальный продюсер Игорь Сандлер в беседе с НСН.

Директор Долиной Сергей Пудовкин сообщил РИА Новости, что готовые к релизу песни из ее нового альбома «сгорели» из-за сбоев в облачном хранилище «Яндекса». Речь идет о новых песнях «Крылья» и «Я метель, ты оттепель». Но Пудовкин пообещал, что композиции будут воссозданы по сохранившимся на жестких дисках материалам. Его слова приводят РИА Новости. Сандлер подчеркнул, что надо быть готовым к таким ситуациям.