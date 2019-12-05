Дипломатия Фадеева. Каким станет СПЧ на фоне «московского дела»

Ранее Валерий Фадеев был известен более жёсткой позицией по несогласованным акциям протеста. Так, в 2017 году он настаивал на том, что такие мероприятия должны пресекаться, при этом действия российской полиции на митингах он называл «предельно нежными». Однако к середине ноября 2019 года, после назначения на пост главы СПЧ, стало известно, что он заступился за троих фигурантов «московского дела» — Егора Жукова, Сергея Фомина и Самариддина Раджабова.

Не увидел противоречий и рисков для нового главы СПЧ в эфире НСН политолог, экс-советник Управления Президента Российской Федерации по внутренней политике Олег Матвейчев. По его словам, Фадеев не рискует оказаться без поддержки правозащитников разных взглядов, так как привык зарабатывать авторитет не идеологией, а умом и дипломатией.

«Я не думаю, что от него отвернутся и либералы, и охранители. Фадеев имеет свой вес не за счёт какой-то идеологической позиции, он известен как человек компетентный во всех областях, за которые он берётся — журнал “Эксперт” у него за плечами, и это не просто так. Он человек умный, который анализирует все аргументы и факты. Его уважают за один только ум. Поэтому его авторитет на этом держится, а не на том, что он какой-то идеолог. Второе, на чём держится его авторитет, это его дипломатия. Он многие годы занимался гражданским обществом и умел решать противоречия за круглыми столами», — заверил Матвейчев.

Само же «московское дело», по его словам, не станет камнем преткновения в формировании нового образа СПЧ во главе с Фадеевым.