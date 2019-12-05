Дипломатия Фадеева. Каким станет СПЧ на фоне «московского дела»
Политолог рассказал НСН, как повлияют на облик СПЧ высказывания его нового главы о несогласованных акциях и наказании митингующих.
Новый глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев выразил надежду, что фигуранты так называемого «московского дела» получат наказание «соразмерное содеянному», пишет ТАСС. Напомним, на этой неделе как раз идут суды над участниками несогласованных митингов, прошедших этим летом в российской столице.
По мнению Фадеева, некоторые из обвиняемых не совершали правонарушений, которые должны караться реальным сроком лишения свободы. «Например, брошенный в сторону полицейского пластиковый стаканчик или пластиковая бутылка, наверное, не могли нанести вреда жизни и здоровью», — заметил глава СПЧ.
Ранее Валерий Фадеев был известен более жёсткой позицией по несогласованным акциям протеста. Так, в 2017 году он настаивал на том, что такие мероприятия должны пресекаться, при этом действия российской полиции на митингах он называл «предельно нежными». Однако к середине ноября 2019 года, после назначения на пост главы СПЧ, стало известно, что он заступился за троих фигурантов «московского дела» — Егора Жукова, Сергея Фомина и Самариддина Раджабова.
Не увидел противоречий и рисков для нового главы СПЧ в эфире НСН политолог, экс-советник Управления Президента Российской Федерации по внутренней политике Олег Матвейчев. По его словам, Фадеев не рискует оказаться без поддержки правозащитников разных взглядов, так как привык зарабатывать авторитет не идеологией, а умом и дипломатией.
«Я не думаю, что от него отвернутся и либералы, и охранители. Фадеев имеет свой вес не за счёт какой-то идеологической позиции, он известен как человек компетентный во всех областях, за которые он берётся — журнал “Эксперт” у него за плечами, и это не просто так. Он человек умный, который анализирует все аргументы и факты. Его уважают за один только ум. Поэтому его авторитет на этом держится, а не на том, что он какой-то идеолог. Второе, на чём держится его авторитет, это его дипломатия. Он многие годы занимался гражданским обществом и умел решать противоречия за круглыми столами», — заверил Матвейчев.
Само же «московское дело», по его словам, не станет камнем преткновения в формировании нового образа СПЧ во главе с Фадеевым.
«Он сказал абсолютно правильную для любого суда вещь, что наказание должно быть соразмерным содеянному. Я с трудом представляю человека, который считает иначе. Что касается помощи или помех [от «московского дела»], то всё зависит не от того, что он сказал, а от того, как реально СПЧ будет работать в новом составе и с новым главой. Сейчас об этом говорить рано, это будет видно где-то через год. Я не думаю, что он имеет к этому делу какое-то отношение, чтобы его можно было в чём-то обвинять», — заметил политолог.
«Выстраивать отношения в СПЧ он будет в ручном режиме. Как он всегда это делал — выслушивал, отделял зёрна от плевел, брал аргументы каждой стороны, анализировал и так далее. В этом и есть его искусство дипломата, и это мы и увидим в ходе дальнейшей работы», — заключил Матвейчев.
Добавим, Валерий Фадеев известен как бывший главный редактор научного журнала «Эксперт», телеведущий Первого канала, а также экс-глава Общественной палаты РФ. Он сменил на посту главы СПЧ Михаила Федотова осенью 2019 года, когда тот покинул не только своё кресло в связи с достижением предельного возраста нахождения на госслужбе, но и сам Совет по правам человека. Вместе с ним из состава СПЧ были исключены Илья Шаблинский, Екатерина Шульман, Павел Чиков и Евгений Бобров. Первые трое были докладчиками по темам избирательного права в России и правил проведения митингов на предстоящей встрече с президентом РФ.
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