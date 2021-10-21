«Портфель на миллионы». Wylsacom объяснил, как Samsung отобьет атаку «патентного тролля»

«Это продолжение изначального спора о том, что технология Samsung Pay нарушает патенты швейцарской компании. Сейчас уточнили перечень моделей, но решение еще не вступило в силу. Технический запрет существует, но продавать свои смартфоны Samsung еще может. Я думаю, что это разного калибра компании, и заявитель в данном случае это, скорее, патентный тролль, поэтому в том или ином виде этот вопрос удастся решить», - сказал Wylsacom.

По его мнению, угроза для бизнеса Samsung весьма серьезна, поэтому компания не допустит ее воплощения в жизнь.

«Конечно, это очень серьезно для бизнеса Samsung, и они не могут допустить, чтобы запрет вступил в силу. Это даже, наверное, не столько про ущерб от остановки продаж, сколько имиджевые потери. Плюс вся цепочка логистики будет нарушена, что недопустимо. Так что я думаю, что все это решат, и не случится такого, что на прилавках магазинов вдруг перестанут продавать "Самсунги"», - пояснил блогер, у которого 10 млн подписчиков на YouTube.

Петухов также объяснил, какими методами Samsung будет решать вопрос.

«Здесь у них три пути. Либо отбить все это в юридическом смысле, либо, если действительно компания ничего не может сделать, откупиться и заплатить некий штраф, либо купить компанию, которая заявила права на эти патенты. Первый, «юридический» вариант - самый простой. Обычно привлекается армия юристов и такие решения отбиваются. Несмотря на то, что юристы стоят дорого, это все равно будет дешевле, чем платить штраф или покупать эту компанию. Думаю, все эти варианты прорабатываются. Пока ничего страшного для Samsung не происходит», - рассказал он.

По словам Wylsacom, «патентные тролли» постоянно атакуют крупные компании, поскольку на кону в этом бизнесе миллионы долларов.

«Такое происходит постоянно, огромное количество компаний постоянно подает в суд на Samsung, Apple и других технологических гигантов. Их задача состоит в том, чтобы скупать с рынка патенты и впоследствии «предъявлять» большим корпорациям за якобы нарушения этих патентов. Пока этот бизнес приносит деньги, а он достаточно прибыльный, подобное будет продолжаться. Штрафы составляют миллионы долларов. Этот бизнес тем и интересен, что, хоть это достаточно долгие и тяжелые процессы, маржа приличная. Весь этот патентный портфель стоит десятки либо сотни миллионов долларов», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».

Согласно решению Арбитражного суда Москвы, корейской Samsung Electronics и ее российской дочерней компании запрещено ввозить в РФ, предлагать к продаже, продавать и хранить несколько десятков моделей гаджетов, в том числе новейший Galaxy Z Flip.