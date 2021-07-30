«Патентные тролли!» Клименко сравнил угрозу запретить Samsung Pay с домогательствами
От подобных претензий бывает проще откупиться, хотя есть вариант с многолетними судебными тяжбами, объяснил бывший советник президента сравнил иск к Samsung.
Экс-советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отверг вариант, при котором в судебном процессе над Samsung, может быть замешан их главный конкурент, компания Apple. Так он прокомментировал информацию о том, что сервис Samsung Pay могут запретить в России из-за решения суда, удовлетворившего иск компании «Сквин СА» по патентным правам.
«Когда маленькая компания предъявляет обвинение большой фирме - обычно это история патентных троллей. И в нашей реальной жизни возникают истории, когда известный человек начинает обвиняться в сексуальных домогательствах и хочет просто деньгами закрыть этот вопрос, чем идти до конца и побеждать в суде, даже если такой истории не было. Было несколько похожих историй. Регулярно докапываются к крупным компаниям: к Intel, Google. И даже если произойдет самое страшное: если будет доказано, что Samsung Pay перестанет работать на территории России или мира - не важно, есть Google Pay. Поэтому с точки зрения проведения платежей или покупок аппаратов Samsung ничего страшного не произойдет», - заявил он.
Клименко уверен, что Samsung воспользуется возможностью опротестовать решение суда.
«Юридические процессы у таких корпораций никогда не заканчиваются за месяц, за два, за три. Это только первая инстанция, и мы плохо представляем себе, сколько могут идти подобные процессы. А идти они могут несколько лет», - рассказал специалист.
Собеседник НСН призвал к изменению законодательства в части выдачи патентов компаниям,
«Каждый раз, когда возникает такой случай, идут разговоры, что с патентами надо что-то делать. "Железо" - это одна история, а программный продукт - это настолько темная зона, что практически к любой компании можно предъявлять претензии», - отметил он.
Клименко отметил, что эта история никак не отразится на продажах смартфонов.
«Это хороший новостной повод, но с точки зрения аппаратов Samsung и их ниши это вряд ли произведет какую-то революцию», - заключил специалист.
Ранее СМИ сообщили, что сервис электронных платежей SamsungPay оказался под угрозой запрета в России из-за нарушения патентных прав. Мосгорсуд запретил компании использовать технологии, ранее применявшейся разработчиками швейцарской фирмы «Сквин СА».
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