«Патентные тролли!» Клименко сравнил угрозу запретить Samsung Pay с домогательствами

От подобных претензий бывает проще откупиться, хотя есть вариант с многолетними судебными тяжбами, объяснил бывший советник президента сравнил иск к Samsung.

Экс-советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отверг вариант, при котором в судебном процессе над Samsung, может быть замешан их главный конкурент, компания Apple. Так он прокомментировал информацию о том, что сервис Samsung Pay могут запретить в России из-за решения суда, удовлетворившего иск компании «Сквин СА» по патентным правам.

«Безопаснее?» Аналитик назвал причины популярности кнопочных телефонов
«Когда маленькая компания предъявляет обвинение большой фирме - обычно это история патентных троллей. И в нашей реальной жизни возникают истории, когда известный человек начинает обвиняться в сексуальных домогательствах и хочет просто деньгами закрыть этот вопрос, чем идти до конца и побеждать в суде, даже если такой истории не было. Было несколько похожих историй. Регулярно докапываются к крупным компаниям: к Intel, Google. И даже если произойдет самое страшное: если будет доказано, что Samsung Pay перестанет работать на территории России или мира - не важно, есть Google Pay. Поэтому с точки зрения проведения платежей или покупок аппаратов Samsung ничего страшного не произойдет», - заявил он.

Клименко уверен, что Samsung воспользуется возможностью опротестовать решение суда.

«Юридические процессы у таких корпораций никогда не заканчиваются за месяц, за два, за три. Это только первая инстанция, и мы плохо представляем себе, сколько могут идти подобные процессы. А идти они могут несколько лет», - рассказал специалист.

Собеседник НСН призвал к изменению законодательства в части выдачи патентов компаниям,

«Каждый раз, когда возникает такой случай, идут разговоры, что с патентами надо что-то делать. "Железо" - это одна история, а программный продукт - это настолько темная зона, что практически к любой компании можно предъявлять претензии», - отметил он.

Клименко сравнил закон о «приземлении соцсетей» с временами Древней Руси

Клименко отметил, что эта история никак не отразится на продажах смартфонов.

«Это хороший новостной повод, но с точки зрения аппаратов Samsung и их ниши это вряд ли произведет какую-то революцию», - заключил специалист.

Ранее СМИ сообщили, что сервис электронных платежей SamsungPay оказался под угрозой запрета в России из-за нарушения патентных прав. Мосгорсуд запретил компании использовать технологии, ранее применявшейся разработчиками швейцарской фирмы «Сквин СА».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
ТЕГИ:SamsungGoogleAppleГерман Клименко
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры