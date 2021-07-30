«Патентные тролли!» Клименко сравнил угрозу запретить Samsung Pay с домогательствами

Экс-советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отверг вариант, при котором в судебном процессе над Samsung, может быть замешан их главный конкурент, компания Apple. Так он прокомментировал информацию о том, что сервис Samsung Pay могут запретить в России из-за решения суда, удовлетворившего иск компании «Сквин СА» по патентным правам.