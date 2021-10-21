Суд запретил продажу в России 61 модели смартфонов Samsung
Продажу в России 61 моделей смартфонов Samsung, в том числе новейшей модели Galaxy Z Flip, запретили в рамках дела о запрете платежного сервиса Samsung Pay. Соответствующее решение принял Арбитражный суд Москвы, передает РИА Новости.
Согласно решению суда, корейской Samsung Electronics и ее российской дочерней компании запрещено ввозить в РФ, предлагать к продаже, продавать и хранить несколько десятков моделей гаджетов.
Решение обжаловано ответчиками и еще не вступило в законную силу.
Решение было принято в рамках суда по иску швейцарской компании Sqwin SA, которая потребовала запретить использование Samsung Pay в России. По данным Sqwin SA, сервис нарушает права организации на охраняемую российским патентом технологию «Система электронных платежей». В июле Арбитражный суд удовлетворил иск швейцарской компании и запретил работу Samsung Pay в России.
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