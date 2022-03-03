Портал pravo.gov.ru становится единым официальным информационно-правовым ресурсом России

Официальный интернет-портал правовой информации (pravo.gov.ru) становится единым государственным информационно-правовым ресурсом. Соответствующий указ президента России Владимира Путина появился на портале.

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Отмечается, что указ вступает в силу со дня его подписания. С 1 июля ресурс будет «осуществлять подготовку текстов законов РФ о поправке к Конституции РФ, федеральных конституционных законов, федеральных законов и правовых актов президента РФ» с учетом изменений, внесенных в них после этой даты. Исключение составляют документы, которые содержат государственную тайну.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о присяге гражданского служащего.


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ФОТО: pixabay.com
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