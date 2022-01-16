Портал «Госуслуги» предупредил пользователей о случаях мошенничества

Портал «Госуслуги» направил пользователям письма с предупреждением об участившихся случаях мошенничества с аккаунтами граждан, сообщают «Известия» в воскресенье, 16 января.

Минцифры РФ не отметило всплеск активности абонентов Госуслуг из-за новой схемой мошенничества

В письме содержится рекомендация не сообщать злоумышленникам мошенникам код из СМС и инструкции по защите аккаунта.

«Не сообщайте код из СМС никому. Сотрудники Госуслуг никогда не запрашивают такую информацию», —цитирует сообщение RT.

Также гражданам посоветовали использовать дополнительные способы защиты данных — включить вход по СМС и настроить контрольный вопрос.

Накануне стало известно, что мошенники стали применять новую схему обмана россиян с использованием аккаунта пользователей на портале «Госуслуги». Нарушители отправляют пользователям код по SMS и просят его назвать, получая при этом доступ к аккаунтам и личным данным.

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