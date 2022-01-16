Портал «Госуслуги» предупредил пользователей о случаях мошенничества

Песков: Россия не имеет никакого отношения к кибератакам на украинские госресурсы Подозреваемый в захвате заложников в синагоге в Техасе мертв Ученые из Бостонского университета: стремительное распространение омикрон-штамма гарантирует, что это не последняя версия коронавируса Синоптики: в столичном регионе 16 января ожидается облачная погода с небольшим снегом и температурой воздуха до 7 градусов мороза