Лучше платить за самозоляцию, чем за лечение

«Любые деньги в нынешней ситуации – это хорошо. Но этого недостаточно. Как правило, семьи с детьми, их нужно кормить, нужно ЖКУ оплачивать – много бытовых моментов, с которыми попавшие в такую трудную ситуацию люди могут не справиться. Тех денег, которые сейчас раздали, хватит на несколько поездок в магазин. Государству нужно думать о расширении государственной поддержки малоимущих и граждан, которые потеряют работу. Суммы, которые сейчас обещают индивидуальным предпринимателям, потерявшим работу людям, получить сложно, потому что все крайне забюрократизировано. А помощь нужна здесь и сейчас. Государству лучше выделить деньги сейчас, чтобы сохранить режим самоизоляции, иначе мы можем получить новую вспышку заболевания. И государству все равно придется тратить деньги, только на лечение и профилактику», - сказал эксперт.

Отметим, что для получения денег достаточно будет написать заявление, которое можно подать через портал госуслуг, через сайт ПФР или с помощью личного обращения в местное отделение Пенсионного фонда. Его должны рассмотреть в течение пяти дней, на выплату отводится не более трех дней. Заявления можно подать до 1 октября текущего года.

