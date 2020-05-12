Лучше платить за самозоляцию, чем за лечение
Президент Центра социальных и политических исследований в эфире НСН объяснил, почему обещанных Путиным денег на детей недостаточно.
Правительство России утвердило дополнительные выплаты для семей с детьми, которые 11 мая анонсировал президент Владимир Путин. Семьи с детьми в возрасте от трех до 15 лет включительно с 1 июня смогут получить разовую выплату в 10 тысяч рублей на каждого ребенка.
Президент Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Федоров в эфире НСН объяснил, почему государству нужно увеличивать выплаты.
«Любые деньги в нынешней ситуации – это хорошо. Но этого недостаточно. Как правило, семьи с детьми, их нужно кормить, нужно ЖКУ оплачивать – много бытовых моментов, с которыми попавшие в такую трудную ситуацию люди могут не справиться. Тех денег, которые сейчас раздали, хватит на несколько поездок в магазин. Государству нужно думать о расширении государственной поддержки малоимущих и граждан, которые потеряют работу. Суммы, которые сейчас обещают индивидуальным предпринимателям, потерявшим работу людям, получить сложно, потому что все крайне забюрократизировано. А помощь нужна здесь и сейчас. Государству лучше выделить деньги сейчас, чтобы сохранить режим самоизоляции, иначе мы можем получить новую вспышку заболевания. И государству все равно придется тратить деньги, только на лечение и профилактику», - сказал эксперт.
Отметим, что для получения денег достаточно будет написать заявление, которое можно подать через портал госуслуг, через сайт ПФР или с помощью личного обращения в местное отделение Пенсионного фонда. Его должны рассмотреть в течение пяти дней, на выплату отводится не более трех дней. Заявления можно подать до 1 октября текущего года.
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