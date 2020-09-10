В Госдуме назвали условия блокировки TikTok
В России причин для блокировки сервиса коротких видеороликов TikTok в настоящее время нет. Об этом сообщил депутат Госдумы Евгений Федоров. По его словам, ситуация может поменяться лишь в том случае, если отношения Москвы и Пекина испортятся.
«Бороться надо только с теми сетями, которые нарушают российское законодательство. По TikTok мы пока такой информацией не располагаем. Другое дело, что всегда есть желание свой ресурс использовать в своих национальных интересах. TikTok - китайская сеть, и я уверен, что у китайцев такое желание тоже есть. Другое дело, что в отношениях с Россией это пока не проявилось. Если у нас испортятся отношения с Китаем, они обязательно будут использовать свои ресурсы для манипуляций внутри нашей страны», - сказал парламентарий в эфире «Радио 1», добавив, что в этом случае от этого ресурса придется защищаться.
«Для выявления преступников (распространяющим через сервис запрещенную на территории РФ информацию - прим. НСН) российским правоохранителям может потребоваться помощь администраторов ресурса – и здесь важно, согласятся ли они её оказывать», - отметил Федоров.
Ранее интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев заявил НСН, что противостояние между США и Китаем уже давно перешло в соцсети. Так он прокомментировал запрет Соединенными Штатами TikTok.
«Например, на территории Китая не работает YouTube, Facebook. Такая обратная реакция абсолютно понятна в условиях конфронтации и торговой войны. Я отношу это, скорее, к экономической войне, нежели к политической или к войне взглядов, поскольку это – управление вниманием и, как следствие, экономикой в информационном обществе», - пояснил эксперт.
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