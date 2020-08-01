Трамп объявил о запрете TikTok в США

По словам президента США, для этого он может подписать соответствующий указ или учесть чрезвычайные экономические полномочия, пишет Газета.ru

Напомним, что ранее в Белом Доме рассматривают возможность введения ограничений против TikTok, вплоть до запрета. Приложение является собственностью китайской интернет-компании ByteDance. Отмечается, что быстрорастущие показатели мешают компании контролировать приложение.

