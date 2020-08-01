Трамп объявил о запрете TikTok в США

Президент США Дональд Трамп решил ввести запрет на приложения TikTok на территории Соединенных Штатов. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на сообщение Белого дома.

«Раз [мы] затронули [тему] TikTok, мы запрещаем их в США», — заявил в беседе с журналистами во время перелета из Флориды в Вашингтон.

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По словам президента США, для этого он может подписать соответствующий указ или учесть чрезвычайные экономические полномочия, пишет Газета.ru

Напомним, что ранее в Белом Доме рассматривают возможность введения ограничений против TikTok, вплоть до запрета. Приложение является собственностью китайской интернет-компании ByteDance. Отмечается, что быстрорастущие показатели мешают компании контролировать приложение.

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ФОТО: pixabay.com
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