Тик-так «ТикТоку»: США и Китай начали войну в соцсетях

Госсекретарь Майк Помпео рассказал о том, что в США задумались о блокировке популярного во всем мире китайского приложения TikTok. В США сообщили, что не хотят, чтобы личные данные оказались в руках Коммунистической партии Китая. В Вашингтоне TikTok назвали замаскированным под соцсеть сервисом для сбора данных.

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев заявил НСН, что противостояние между странами уже давно перешло в соцсети.

«Например, на территории Китая не работает YouTube, Facebook. Такая обратная реакция абсолютно понятна в условиях нагнетающей конфронтации и торговой войны. Я отношу это скорее к экономической войне, нежели к политической или к войне взглядов, поскольку это – управление вниманием и, как следствие, экономикой в информационном обществе», - прокомментировал эксперт.

Также он сравнил сложившуюся конфронтацию со средневековыми междоусобными войнами и назвал ситуацию «закономерной и абсолютно прогнозируемой». Мариничев обратил внимание на то, что куда важнее противоборство в технологиях и в доступе к ним, нежели в самом Интернете.

Ранее интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в эфире НСН высказал мнение о невозможности заблокировать Telegram.

