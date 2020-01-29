Задержаны задержавшие Голунова. Найдется ли заказчик преследования журналиста?

Пять бывших полицейских задержаны в Москве по делу о превышении должностных полномочий при задержании журналиста «Медузы» Ивана Голунова. По сообщению Следственного комитета России, им будут предъявлены обвинения в незаконном приобретении и хранении наркотиков. По версии следствия, в июне 2019 года они подбросили наркотики в рюкзак и квартиру Голунова, чтобы незаконно привлечь его к уголовной ответственности. Подложенные потерпевшему вещества «ранее были незаконно приобретены полицейскими и также незаконно хранились и перевозились», - говорится в сообщении СК. Впервые о том, что в отношении пяти человек возбуждено уголовное дело в связи с задержанием Голунова, в декабре на большой пресс-конференции сообщил президент Путин. Вскоре выяснилось, что дело было возбуждено за день до конференции. Голунова задержали в центре Москвы 6 июня. Он вину отрицал, утверждая, что наркотики ему подбросили. После широкой общественной кампании в его поддержку дело против Голунова было закрыто, постов лишились несколько высокопоставленных полицейских.

В контексте расследования, которое вел перед задержанием Иван Голунов, не вызывает ни малейших сомнений, что задержанные полицейские – не более чем исполнители поступившего им приказа. А материал, который тогда готовил журналист, касался московского рынка ритуальных услуг. После того, как его задержали, подбросив наркотики, к расследованию подключились журналисты крупнейших, в том числе самых респектабельных, российских изданий. Им удалось найти доказательства тому, что контроль над рынком ритуальных услуг в Москве и Подмосковье получили люди, близкие к руководителю столичного управления ФСБ Алексею Дорофееву и его помощнику Марату Медоеву, а также выходцам со Ставрополья братьям Льву и Валериану Мазараки. Как напоминает РБК, по оценке департамента торговли и услуг Москвы, объем столичного похоронного рынка составляет 14-15 млрд рублей в год. Теневой оборот наличных в этой индустрии опрошенные журналистами участники рынка оценивают еще в 12-14 млрд ежегодно. Как пишет «Новая газета», глава ФСБ Бортников, анонсируя неделю назад задержания полицейских по делу Голунова, подчеркнул, что проверка не нашла доказательств причастности Дорофеева и Медоева к уголовному преследованию журналиста. И предупредил, что виновные в попытке дискредитации будут наказаны. По его словам, которые приводит издание, привлечение лиц, причастных к «попытке дискредитации руководства управления» ФСБ по Москве, планируется начать в течение месяца, оно затронет офицеров центрального аппарата ФСБ и МВД.

А что же с заказчиком (или заказчиками) задержания Голунова? А пока ничего: как пишет «Коммерсантъ», в деле фигурируют «неустановленные лица». На вопрос о том, поставил ли президент Путин задачу выйти на непосредственных заказчиков преследования журналиста, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ответил, что необходимости в такой задаче нет, поскольку и без этого «Следственный комитет делает свою работу».

Сам Иван Голунов в интервью НСН выразил надежду на то, что на сегодняшнем задержании полицейских следствие не завершится и будет развиваться таким же темпом, какой набрало после пресс-конференции президента.

