Экс-судья: Избивший журналиста чиновник должен ответить еще и за клевету
Адвокат, экс-судья Евгений Тарло заявил НСН, что не увидел в действиях телерепортера состава преступления.
Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев, обвиняемый в нападении на журналиста Ивана Литомина, подал встречное заявление в полицию. Как сообщает РИА Новости, чиновник просит возбудить против репортёра уголовное дело по статье 319 УК РФ «Публичное оскорбление представителя власти».
Глава коллегии адвокатов «Тарло и партнёры», бывший член Совета Федерации, экс-судья Евгений Тарло в эфире НСН заявил, что не видит в действиях журналиста состава преступления. Более того, по его мнению, чиновника следует наказать за ложное обвинение в дополнение к наказанию за рукоприкладство.
«Такую власть надо не просто оскорблять, а сажать в тюрьму! Это не власть, а издевательство над властью. Никого журналист не оскорблял, я видел это интервью — там не было оскорблений. Была попытка получить информацию, возможно, несколько навязчивая. Но в таком случае, если бы не было рукоприкладства, глава района мог просто отойти. Мог пригласить секретаря, который бы попросил журналиста удалиться. Мог просто промолчать, да что угодно! Я думаю, что обвинение в совершении преступления тоже должно быть наказуемо. Нельзя так просто обвинять людей. Никакого там оскорбления не было. Пресса имеет право и обязана задавать жёсткие вопросы. Рукоприкладство в любом случае неприемлемо. Основания, чтоб подать иск в этом случае — его желание. Я не вижу никаких действий со стороны журналиста, которые даже с натяжкой можно было бы квалифицировать как состав преступления», — заверил он.
Более того, считает Евгений Тарло, самому чиновнику следует предъявить обвинение как минимум по двум статьям российского законодательства.
«Я видел видео, как это происходило. Это не просто хам, нахал, которому место не в кресле главы района, а в тюрьме! Он напал, избил журналиста, и там не одна статья [УК РФ]. Там есть “Воспрепятствование профессиональной деятельности журналиста”, которому он отказался дать интервью, а вторая — либо “Хулиганство”, либо “Нанесение телесных побоев”. Если этот случай останется безнаказанным, то грош цена нашей власти. Таких людей надо не просто гнать из власти, а наказывать самым жестоким образом», — заключил собеседник НСН.
Напомним, инцидент произошёл 22 мая. В ходе интервью с главой района корреспондент задавал Зайцеву неудобные вопросы о непригодных для жизни домах, которые предназначены для пострадавших от пожаров в регионе в 2015 году. В связи с этой ситуацией Зайцев был ранее осуждён за халатность, однако вскоре освободился, благодаря амнистии к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. В ответ на неприятные вопросы глава района оттолкнул журналиста и повалил его на пол. Сотрудники администрации в это время пытались закрыть телекамеру, снимавшую происходящее.
Позже СК возбудил уголовное дело в отношении чиновника по статье о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста. Также следствие обещало проверить информацию о коррупционной составляющей в деятельности главы муниципального образования, о которой заявили авторы сюжета.
Добавим, после происшествия президиум генсовета «Единой России» исключил Сергея Зайцева из партии. Однако позже местные парламентарии вступились за коллегу и направили обращение в его поддержку на имя глав МВД РФ, Следственного комитета и Генпрокуратуры.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Саакашвили вновь стал гражданином Украины по решению Зеленского
- Реестр лишенных родительских прав может появиться в РФ
- В России произошел первый арест за лидерство в ОПГ
- Избивший журналиста чиновник подал заявление в полицию
- Умер основатель организации Human Rights Watch