Экс-судья: Избивший журналиста чиновник должен ответить еще и за клевету

«Такую власть надо не просто оскорблять, а сажать в тюрьму! Это не власть, а издевательство над властью. Никого журналист не оскорблял, я видел это интервью — там не было оскорблений. Была попытка получить информацию, возможно, несколько навязчивая. Но в таком случае, если бы не было рукоприкладства, глава района мог просто отойти. Мог пригласить секретаря, который бы попросил журналиста удалиться. Мог просто промолчать, да что угодно! Я думаю, что обвинение в совершении преступления тоже должно быть наказуемо. Нельзя так просто обвинять людей. Никакого там оскорбления не было. Пресса имеет право и обязана задавать жёсткие вопросы. Рукоприкладство в любом случае неприемлемо. Основания, чтоб подать иск в этом случае — его желание. Я не вижу никаких действий со стороны журналиста, которые даже с натяжкой можно было бы квалифицировать как состав преступления», — заверил он.

Более того, считает Евгений Тарло, самому чиновнику следует предъявить обвинение как минимум по двум статьям российского законодательства.

«Я видел видео, как это происходило. Это не просто хам, нахал, которому место не в кресле главы района, а в тюрьме! Он напал, избил журналиста, и там не одна статья [УК РФ]. Там есть “Воспрепятствование профессиональной деятельности журналиста”, которому он отказался дать интервью, а вторая — либо “Хулиганство”, либо “Нанесение телесных побоев”. Если этот случай останется безнаказанным, то грош цена нашей власти. Таких людей надо не просто гнать из власти, а наказывать самым жестоким образом», — заключил собеседник НСН.