«Никакая не наглость»: Песков прокомментировал инцидент с поправившим Путина школьником

Накануне в ходе общения со школьниками в рамках организованного обществом «Знание» просветительского марафона Путин назвал Семилетней войну, которую вел Петр I со Швецией, напоминает Ura.ru. Один из присутствующих на встрече школьников уточнил, что война называлась Северной, в ответ президент поблагодарил ученика за поправку, отмечает RT.

«Мы убеждены, что никто ребенка не отчислит, тем более такого ребенка талантливого и такого знающего. Никакая это не наглость», — цитирует Пескова ТАСС.

Кроме того, пресс-секретарь президента отметил, что в Кремле не согласны с позицией директора школы, назвавшей поведение ученика «наглостью, присущей молодым». Песков напомнил, что онлайн-урок проходил в формате диалога, и сам Путин «трепетно относится [к правильности фактов] и часто поправляет кого-то». Пресс-секретарь президента выразил надежду, что ребенок «не подвергнется какой-то критике со стороны директора».

