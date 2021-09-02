«Никакая не наглость»: Песков прокомментировал инцидент с поправившим Путина школьником
Слова школьника, в ходе онлайн-урока поправившего президента России Владимира Путина, «никакая не наглость». Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Накануне в ходе общения со школьниками в рамках организованного обществом «Знание» просветительского марафона Путин назвал Семилетней войну, которую вел Петр I со Швецией, напоминает Ura.ru. Один из присутствующих на встрече школьников уточнил, что война называлась Северной, в ответ президент поблагодарил ученика за поправку, отмечает RT.
«Мы убеждены, что никто ребенка не отчислит, тем более такого ребенка талантливого и такого знающего. Никакая это не наглость», — цитирует Пескова ТАСС.
Кроме того, пресс-секретарь президента отметил, что в Кремле не согласны с позицией директора школы, назвавшей поведение ученика «наглостью, присущей молодым». Песков напомнил, что онлайн-урок проходил в формате диалога, и сам Путин «трепетно относится [к правильности фактов] и часто поправляет кого-то». Пресс-секретарь президента выразил надежду, что ребенок «не подвергнется какой-то критике со стороны директора».
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