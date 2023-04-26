Попова заявила об опасности распространения штамма «Арктур»

По её словам, данный штамм выявляется на разных территориях России, что свидетельствует о его распространении.

Она также указала, что в стране замедлился темп снижения заболеваемости коронавирусом.

«Предыдущие три недели снижение составляло 14-16% неделя к неделе. Если сравнивать, эта неделя, прошедшая, первая, когда темп снижения составил чуть меньше 10%», - уточнила глава Роспотребнадзора.

Ранее Попова заявила, что всплеск «Арктура» ожидается в России в конце мая, поскольку начнется каникулярный период, передает ОТР.