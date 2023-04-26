Попова заявила об опасности распространения штамма «Арктур»
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 24» заявила, что в стране фиксируется все больше случаев заражения вариантом COVID-19 «Арктур».
По её словам, данный штамм выявляется на разных территориях России, что свидетельствует о его распространении.
Она также указала, что в стране замедлился темп снижения заболеваемости коронавирусом.
«Предыдущие три недели снижение составляло 14-16% неделя к неделе. Если сравнивать, эта неделя, прошедшая, первая, когда темп снижения составил чуть меньше 10%», - уточнила глава Роспотребнадзора.
Ранее Попова заявила, что всплеск «Арктура» ожидается в России в конце мая, поскольку начнется каникулярный период, передает ОТР.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru