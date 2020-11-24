Попова заявила об эффективности требования о выполнении тестов на COVID-19 за 48 часов

Требование о предоставлении результатов тестов на COVID-19 в течение 48 часов сегодня работает. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.

Она добавила, что постановление об обязанности медорганизаций и лабораторий уведомить человека о результате теста на коронавирус в течение двух суток было выпущено в прошлую субботу.