Попова заявила об эффективности требования о выполнении тестов на COVID-19 за 48 часов

Требование о предоставлении результатов тестов на COVID-19 в течение 48 часов сегодня работает. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.

Она добавила, что постановление об обязанности медорганизаций и лабораторий уведомить человека о результате теста на коронавирус в течение двух суток было выпущено в прошлую субботу.

Попова заявила, что коронавирус будет возвращаться каждый год

За последние сутки в России зафиксирована 491 смерть из-за коронавируса. Это максимальное число умерших за 24 часа с начала пандемии.



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ФОТО: technomoscow.ru
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