Попова заявила о стабилизации ситуации с COVID-19 в 34 регионах

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в 34 регионах страны наблюдается стабилизация эпидемической ситуации с коронавирусом, сообщает ТАСС.

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На заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве она отметила, что в 18 регионах рост заболеваемости пока продолжается.

Также Попова призвала региональные власти не торопиться с отменой ковидных ограничений.

«Как только начинается снижение, сразу же отменяют те или иные ограничительные мероприятия. Я считаю, что сегодня это делать категорически рано», - заключила глава Роспотребнадзора.

Ранее Попова заявила, что для отмены ограничений, введённых из-за ситуации с распространением коронавируса, «всех нужно привить», пишет Газета.ру.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусРегионыРоспотребнадзорАнна Попова
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