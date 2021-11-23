Попова заявила о стабилизации ситуации с COVID-19 в 34 регионах

На заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве она отметила, что в 18 регионах рост заболеваемости пока продолжается.



Также Попова призвала региональные власти не торопиться с отменой ковидных ограничений.

«Как только начинается снижение, сразу же отменяют те или иные ограничительные мероприятия. Я считаю, что сегодня это делать категорически рано», - заключила глава Роспотребнадзора.

Ранее Попова заявила, что для отмены ограничений, введённых из-за ситуации с распространением коронавируса, «всех нужно привить», пишет Газета.ру.